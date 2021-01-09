العثور على أجزاء من حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة شمالي جاكرتا

المواطن - متابعة

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي انقطع الاتصال بها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية تابعة لشركة طيران سريويجايا بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وذكرت خدمة “فلايت رادار 24” لتعقب الطائرات على “تويتر” أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

وبحسب رويترز قالت شركة طيران سريويجايا، في بيان إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلًا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان.

كذلك أكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.والطائرة التي انقطع الاتصال بها تقل 50 شخصاً على الأقل وهي من نوع “بوينغ 737-500”.

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