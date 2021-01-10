العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الأحد العثور على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة “ميترو” التلفزيونية: “تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث”، مشيراً إلى أن الشرطة “تعمل على تحديد هويات” الضحايا.

ونشر العديد من زوارق الإنقاذ وتلك التابعة للجيش، فضلاً عن طائرات هليكوبتر وغواصين صباح الأحد، بعد أن تم ليلاً على ما يبدو تحديد موقع التحطم.

وأرسلت أجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث أنشئ مركز للإسعافات الأولية.

وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وكان على متن الطائرة خمسون راكباً و12 من أفراد الطاقم، وكان أقارب ركاب الطائرة ينتظرون بتوتر الأخبار في مطار بونتياناك مساء السبت.

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