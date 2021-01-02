العثور على مفقود الحرة‏ متوفى بعد يومين من البحث

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود ”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفى، بعد يومين من البحث عنه.
انتهت الجولة الاولى من مهمة البحث عن مفقود الحره دون العثور عليه
وسوف يتم استئناف البحث بعد استراحة الاعضاء #مفقود_المدينة_المنورة #مفقود_الحره #عون_في_عونك pic.twitter.com/yQCtNRKs7O
— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) January 1, 2021
وأشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفى من قبل الكنترول الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظراً لصعوبة التضاريس.
وفي وقت سابق أعلنت الجمعية عن العثور على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.
🆘 تحديث 🆘
تلقت #جمعية_عون_للبحث_والإنقاذ
من الكنترول الميداني خبر العثور على #مفقود_الحره #مفقود_الابواء متوفى رحمه الله من قبل أعضاء الجمعية.
نسأل الله له المغفرة.#حرة_الشيبا #منطقة_المدينة_المنورة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/OczxzVlFYi
— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) January 2, 2021