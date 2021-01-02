العثور على مفقود الحرة‏ متوفى بعد يومين من البحث

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على مفقود ‏‏”الحرة” بالمدينة المنورة، متوفى، بعد يومين من البحث عنه.‏

انتهت الجولة الاولى من مهمة البحث عن مفقود الحره دون العثور عليه

وسوف يتم استئناف البحث بعد استراحة الاعضاء #مفقود_المدينة_المنورة #مفقود_الحره #عون_في_عونك pic.twitter.com/yQCtNRKs7O — جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) January 1, 2021

وأشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنها تلقت خبر العثور على المفقود متوفى من قبل الكنترول ‏الميداني لفريق العمل، بعد استئناف البحث عنه بالطيران ‏الشراعي وسيارات الدفع الرباعي والراجلة نظراً لصعوبة ‏التضاريس.‏

وفي وقت سابق أعلنت الجمعية عن العثور على سيارة المفقود متوقفة في منطقة وعرة، مؤكدة أن الفرق أنهت صباح أمس الجولة الأولى من البحث دون العثور عليه.

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