العجلان: تصريحات محمد بن سلمان تؤكد أننا مقبلون على طفرة استثمارية هائلة

المواطن - الرياض

رأى رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة المقدرة بـ 6 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة، يؤكد أننا مقبلون على طفرة استثمارية وتنموية هائلة ستكون جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بعون الله ثم بتوجيهات ومتابعة ولي العهد.

وشارك الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة.

استثمارات بـ 6 تريليونات

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، مقدرًا دور الشركاء الجادين والفاعلين الذين يقدمون قيمة مضافة في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعزيز المواهب داخل المملكة.

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