العجلان عن مباراة الهلال والنصر : العالمي الأقرب لحصد اللقب

المواطن - مروة نبيل

شدد الإعلامي أحمد العجلان على قوة مباراة الهلال والنصر في كأس بيرين للسوبر السعودي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حظوظ العالمي في الفوز أكبر.

العجلان يؤكد أن النصر أقرب للفوز

وقال العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أعتقد أن حظوظ النصر للفوز بكأس السوبر أكبر من نظيره الهلال فالدافع لديه أكبر وبكثير.. كما أن هدوء ما قبل المواجهة يقلل من مستوى التحدي وهو ما يتفوق فيه الهلال”.

وتُقام مباراة الهلال والنصر، مساء يوم غد السبت، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في كأس بيرين للسوبر السعودي 2021، ويطمح العالمي للاستمرار في انتفاضته وتحقيق الفوز، فيما يسعى الزعيم لمواصلة تفوقه.

مباراة الهلال والنصر

وتُعتبر مباراة الهلال والنصر غدًا هي المواجهة رقم 13 بينها في مواجهات الكؤوس بعيدًا عن لقاءات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للاعبي الأزرق مقابل انتصارين للأصفر، و3 تعادلات.

ومن المقرر أن يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء الوقت الأصلي في مباراة الهلال والنصر بالتعادل، حيث لن تكون هناك أشواط إضافية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاجتماع الفني عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي السياق ذاته، استقرت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة أن يُدير مباراة كأس بيرين للسوبر السعودي 2021، الحكم الإيطالي الدولي دانيلي أورستو الذي تولى إدارة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

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