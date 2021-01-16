العقوبة التي تنتظر مدرب الهلال بعد هجومه على الحكم ماجد الشمراني

المواطن - محمد سمعه

من المتوقع أن تُصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة ضد مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك بعد هجومه ونقاشه الحاد مع الحكم ماجد الشمراني عقب مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال المحامي والخبير القانوني محمد الديني معلقًا على هذا الأمر عبر حسابه في “تويتر” : “حددت المادة 49 فقرة 2 من لائحة لجنة الانضباط عقوبة لأي شخص يقوم بسلوم مسيء تجاه مسؤولي المباراة بالإيقاف لمباراتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، والإيقاف 3 مباريات للاعتداء أو محاولة الاعتداء على مسؤول المباراة وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال”.

ماذا قال مدرب الهلال عن ماجد الشمراني ؟

وكان لوشيسكو هاجم الحكم ماجد الشمراني، واصفًا تصرفه بعدم احتساب ركلة جزاء للأزرق في مباراة الأهلي بـ المعيب.

وتحدث لوشيسكو قائلًا للقناة الرياضية السعودية: “قرار الحكم في لقطة صالح الشهري (معيب) والمعيب أكثر أنه ذهب إلى الفار ولم يحتسب ركلة جزاء.. شيء لا يصدق ويجعل الشخص يخرج عن طوره.. إلى مباراة اليوم لا نستطيع التحمل”.

وقال مدرب الزعيم للحكم بعد نهاية اللقاء: “أنت ظلمتنا في ركلة جزاء، وذهبت لتشاهدها وتعلم أنها ركلة جزاء لكنك لست شجاعًا لاحتسابها”.

وعلى الفور كان رد فعل حكم مباراة الأهلي والهلال، هو إشهار البطاقة الصفراء في وجه لوشيسكو قبل خروجه من أرضية الملعب.

الزعيم يتعادل للأسبوع الرابع على التوالي:

وكان الهلال تعادل للأسبوع الرابع على التوالي ليصل رصيده لـ 26 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين، كما يستعد الأزرق لمواجهة فريق التعاون يوم الأربعاء المقبل بالجولة الرابعة عشرة.

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