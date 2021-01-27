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العميري: دوري أبطال آسيا مطمع للأندية السعودية
مؤكدًا أن الطموحات تختلف من بطولة لأخرى

العميري: دوري أبطال آسيا مطمع للأندية السعودية

2021/01/27
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العميري: دوري أبطال آسيا مطمع للأندية السعودية كأس البطولة - المصدر حساب دوري الأبطال على تويتر
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 العميري: الطموحات تختلف في دوري أبطال آسيا
1.1 قرعة البطولة الآسيوية 2021

أكد الإعلامي محمد العميري أن مستوى الأندية السعودية غير مطمئن قبل مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، إلا أن اختلاف الطموحات من بطولة لأخرى يدفعهم لتجاوز هذا الدور.

العميري: الطموحات تختلف في دوري أبطال آسيا

وعلق العميري على الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا قائلًا: “المستويات الحالية بأندية الهلال والنصر والأهلي، بجانب الوحدة الذي يلعب في الملحق غير مؤهلة إننا نتجاوز المجموعات”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا” على القنوات الرياضية السعودية: “رأيي هذا بناءً على ما يُقدموه في الدوري منذ تذبذب المستوى وتراجع، ولكن الظروف تختلف من بطولة لأخرى”.

وتابع: “دوري أبطال آسيا مطمع كبير للهلال والنصر والأهلي حتى الوحدة القادم بشكل جديد، يستطيع التأهل.. المجمل في البطولة الآسيوية الطموحات تختلف فيها، وهناك فرق سعودية أعتقد أنها قادرة على مواصلة المسيرة وتجاوز دور المجموعات”.

الهلال
جانب من الاحتفالات

وواصل العميري تصريحاته قائلًا: “وصول الوحدة لدور المجموعات كويس، وفي حالة تحسنه فنيًا يمكن أن يتأهل، والظروف التي تعيشها المنطقة في آسيا وغرب آسيا بشكل خاص التي نعيشها مع كورونا، في نفس الدوامة، نتمنى أن يرتفع النسق الفني حتى شهر أبريل وتكون جاهزة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “يجب التركيز على الفرق الأربعة ودعمها بشكل كامل، دون تحيز، لأن النجاحات التي تتحقق باسم السعودية في كافة المجالات الرياضية سواء السيارات أو الخيول والسباقات المتنوعة، نتمنى بما إن كرة القدم هي اللعب الشعبية الأولى في العالم، أن نكون داعمين لكل الفرق حتى يكون علمنا خفاق ونتوج بهذه البطولة”.

قرعة دوري ابطال اسيا 2021
كأس البطولة – المصدر حساب دوري الأبطال على تويتر

قرعة البطولة الآسيوية 2021

وأجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مواجهات عربية قوية في مرحلة المجموعات، حيث يتواجد الهلال في المجموعة الأولى مع شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، والمتأهل من الملحق رقم 1 بين الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

وتضم المجموعة الثانية، الشارقة الإماراتي، تركتور الإيراني، باختاكور الأوزبكي والمتأهل من الملحق رقم 2 بين الوحدة والقوة الجوية العراقي، ويتواجد بالمجموعة الرابعة، الدحيل القطري، الأهلي، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

ويتواجد في المجموعة الرابعة حسبما أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 اليوم، السد القطري، النصر، الوحدات الأردني، والمتأهل من الملحق رقم 3 بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني، وتضم المجموعة الخامسة؛ بيرسبوليس الإيراني، الريان القطري، جوا الهندي والمتأهل من الملحق رقم 4 بين الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي.

قرعة دوري أبطال آسيا 2021
نتائج القرعة – المصدر حساب دوري الأبطال على تويتر

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