العنف الأسري يتفاعل مع فيديو لأحد المشاهير وطفلة

المواطن - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير استغل فيه عفوية طفلة لجذب مُتابعين.

وأظهر الفيديو، الشاب المشهور خلال حديثه مع الطفلة، حيث ذكر بعض الكلمات لاستفزازها من أجل الحصول على ردة فعل منها تجذب متابعين، الأمر الذي أثار استنكار رواد التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبته.

وشدد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يُنسق مع الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري أكد أمس السبت، أنه باشر حالة فتاة تعرضت للعنف من والدها في منطقة جازان.

العنف الأسري يباشر الحالة:

وقال المركز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان، وتوفير الحماية اللازمة للحالة، وجاري المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء.

توجيه هام من المركز:

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد أكد على أهمية مراعاة السلامة النفسية للأبناء مهما كانت الأسباب والظروف.

وقال المركز: حفظ السلامة النفسية أهم بكثير من حفظ أجهزة يمكن تعويضها، وتابع أن قيمة الأشياء مهما علت لا تساوي أبدًا نظرة خوف في عيني أبنائك حين تعنفهم.

ودعا المركز إلى التسامح والتغاضي عن بعض الأخطاء والتلطف في معاملة الأبناء، مشددًا على أن الدعم العاطفي يحقق لأطفالك الانضباط السلوكي والسلامة النفسية.

دور الأب:

كما قال: إن الأشياء التي تعلق في ذهن الأبناء غالبًا هي الأشياء ذات الطابع العاطفي؛ وغيابها المستمر قد يصنع الخلل في حياتهم وتعاملاتهم، مشددًا في رسائل توعوية على أن الأب هو أنبل لقب يُمنح لرجل؛ لأنه أكثر من مجرد دور بيولوجي، هو دور القائد، المعلم، المثال، البطل، والصديق؛ لذلك تليق به الرحمة لا القسوة.

جدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يقدم استشارات أسرية حول الحماية من العنف، من خلال كوادر مهنية متخصصة على مدار الساعة.

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