العين يُعلن إقالة مدربه الألماني مايكل سكيبه

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي العين قبل قليل عن إقالة المدرب الألماني مايكل سكيبه من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

سبب إقالة المدرب مايكل سكيبه

وذكر نادي العين في بيانه الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للنادي في “تويتر” أن قرار إقالة سكيبه جاء كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق الأول مؤخرًا.

العين يحتل المركز الأخير في الدوري

وكان العين خسر أول أمس الثلاثاء من فريق الباطن بنتيجة هدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل العين حاليًا المركز الـ16 والأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.

وسيلعب العين يوم الخميس المقبل مع نادي الاتفاق بالجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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