الـVAR يحرم ليفربول من 6 أهداف بالموسم الحالي

المواطن - محمد سمعه

حرمت تقنية الفيديو VAR فريق ليفربول من 6 أهداف خلال الموسم الحالي، وذلك بعد إلغاء هدف المصري محمد صلاح في مباراة توتنهام التي أُقيمت بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع Espn الرياضي الشهير أن الريدز أكثر فريق تم إلغاء أهداف له بواقع 6 أهداف في الموسم الحالي أكثر من أي فريق آخر.

وكان الحكم ألغى هدفًا سجله محمد صلاح للريدز بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب البرازيلي فيرمينيو أثناء تنفيذ اللعبة.

أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام

وشهد الشوط الأول إصابة هاري كين مهاجم توتنهام، حيث لم يستطع هز شباك ليفربول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إحراز الهدف الأول للريدز بالدقيقة الـ47 بعد تمريرة متقنة من زميله السنغالي ساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز على توتنهام بهدف.

وفي الشوط الثاني نجح الريدز في مباغتة توتنهام ليتمكن اللاعب ألكسندر أرنولد من إحراز الهدف الثاني للريدز عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثامنة والأربعين.

وبعد الهدف الثاني لـ ليفربول، عاد توتنهام وقلص الفارق عبر اللاعب بيير هوبيرج في الدقيقة الخمسين من تصويبة مخادعة.

وواصل الريدز تألقه ليُضيف ماني الهدف الثالث للفريق الأحمر بالدقيقة الـ65 بعد خطأ قاتل من مدافع توتنهام.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبعد نهاية مباراة توتنهام والريدز بفوز الريدز بثلاثية، أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة بالمركز السادس.

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