الـVAR يُصادق على أول أهداف فييتو مع الهلال بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

صادقت تقنية الـ Var على أول أهداف الأرجنتيني لوسيانو فييتو نجم الهلال مع الفريق بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سجله من ركلة مقصية جميلة في شباك مباراة التعاون في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري.

وكان فييتو سجل الهدف بالدقيقة الثامنة والأربعين مع بداية الشوط الثاني، من ركلة مقصية لكن الحكم فيصل البلوي ذهب إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد وجود شك في لمسة يد، لكن التقنية صادقت على صحة الهدف، ليُسجل الزعيم ثاني أهدافه في شباك التعاون، ويكون هذا الهدف هو الأول للاعب الأرجنتيني مع الزعيم في دوري المحترفين.

مباراة التعاون عنوان للأهداف المقصية

يذكر أن النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز كان أحرز الهدف الأول لـ الهلال من ركلة مقصية أيضًا في الشوط الأول من عمر مباراة التعاون.

الفوز يساعد الهلال على كسر سلسلة التعادلات

ويحتاج الزعيم إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك للانفراد بصدارة دوري المحترفين مع كسر سلسلة التعادلات حيث سقط الأزرق قبل مباراة التعاون في فخ التعادل في 4 جولات متتالية كان آخرها التعادل السلبي ضد النادي الأهلي بالجولة الثالثة عشرة.

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