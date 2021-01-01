الفتح يُسقط ضمك بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الفتح في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب ضمك بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الفتح وضمك

وتمكن النموذجي من إحراز الهدف الأول عبر المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل النموذجي ضغطه حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الـ49.

وتمكن فريق ضمك بعد ذلك من تقليص الفارق عبر اللاعب منصور حمزي بالدقيقة الخامسة والخمسين.

ترتيب الفريقين في دوري محمد بن سلمان

وأصبح رصيد نادي الفتح بعد الفوز 16 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 8 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

شارك الخبر