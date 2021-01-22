الفتح يُنهي عقد الصربي ساشا يوفانوفيتش بالتراضي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح، اليوم الجمعة، عن إنهاء عقد لاعبه الصربي ساشا يوفانوفيتش بالتراضي بين الطرفين.

وذكر الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر” أن إدارة النادي أنهت عقد اللاعب الصربي؛ بسبب عدم تقديمه للمردود الفني المأمول منه مع النموذجي بالفترة الأخيرة.

سبب فسخ عقد ساشا:

وجاء قرار فسخ العقد بين النادي واللاعب ساشا بتوصية من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

يذكر أن النموذجي يحتل حاليًّا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة بعد مرور 14 جولة من عمر الدوري.

وكان ساشا انضم لنادي الفتح في يناير 2020 قادمًا من نادي قرطبة الإسباني لمدة موسمين ونصف الموسم.

يذكر أن النموذجي كان تعادل مع نادي القادسية بالجولة الرابعة عشرة بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

موعد المباراة المقبلة لـ الفتح:

وسيواجه النموذجي فريق الرائد بالجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين بعد غد الأحد.

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