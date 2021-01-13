الفرق الأكثر تسجيلًا بالرأس في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح أكثر من فريق في تسجيل أهدف رأسية مميزة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الفرق الأكثر تسجيلًا بالرأس:

وكشف حساب دوري المحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بالرأس بعد مرور 12 جولة، حيث يتصدرها الشباب والباطن وضمك برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تسجيل 4 أهداف رأسية حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بالتساوي مع النصر.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

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