الفيتامينات من مصادرها الطبيعية أفضل من الأدوية

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على مزاعم بشأن تناول الأدوية والمكملات التي تحتوي على الفيتامينات بشكل يومي من أجل الحفاظ على الصحة.

وقال حساب “عش بصحة” التابع للوزارة على موقع تويتر، إن تناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية كالخضراوات والفواكه أفضل من الأدوية، مشددة على أن تناول الأدوية والمكملات يكون عند الحاجة وبإشراف الطبيب.

مخاطر الإفراط في الفيتامينات:

وكانت مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض قد كشفت عن مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية وأضرارها.

وذكر المستشفى أن تناول كميات كبيرة من فيتامين “د” يؤثر سلبًا على الدماغ والكبد، وأن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضًا في نقص المغنيسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين “ج” أو الزنك إلى التقلصات والغثيان والإسهال، وقد ينتج عن تناول فيتامين الحديد بكميات كبيرة إلى حالات التسمم.

أعراض الإفراط:

وقال المستشفى بأن أعراض الإفراط هي: الغثيان، والتقيؤ، والصداع الشديد، وتساقط الشعر، والإمساك، وفقدان الشهية، ومن آثارها أيضًا ظهور دم في البول.

وأوصى بضرورة الالتزام بالجرعات المحددة من الفيتامينات والمعادن وتجنب أخذها من غير استشارة الطبيب المختص.

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