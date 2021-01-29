الفيصلي يرفض تجزئة مستحقاته لدى الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

ترفض إدارة نادي الفيصلي تجزئة مستحقاتها المالية من خلال جدولتها لدى نادي الاتحاد، بعد قرار غرفة فض المنازعات الذي صدر مؤخرًا.

الفيصلي يرفض التجزئة

وأكد مصدر مقرب من إدارة الفيصلي لـ”الاقتصادية”: “نخشى أن يسقط حقنا وفي حال لم يلتزم نادي الاتحاد تصبح قضية أخرى وننتظر أعوامًا أخرى لحسمها”.

وواصل المصدر تصريحاته بشأن رفض الإدارة لتجزئة المستحقات المالية، قائلًا: “قبل أن نصدر أي قرار لا بد من مراجعة الموضوع قانونيًا وبالتالي الرد على أي طلب”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أرسلت لنظيرتها في الفيصلي، أمس الخميس، خطابًا من أجل الوصول لصيغة جدولة مستحقات، خوفًا من توقيع عقوبات على العميد خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد في ورطة

وألزمت غرفة فض المنازعات، الاتحاد بسداد مستحقات متأخرة لنادي الفيصلي، بمبلغ 3 ملايين ريال بشأن عبدالعزيز البيشي، و4 ملايين ريال المستحقات الخاصة بانتقال حمدان الشمراني لصفوفه، بجانب 250 ألف ريال لصفقة محمد بن فؤاد بن إبراهيم الثاني.

كما أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مطالبة بدفع مبلغ يُقدر بـ14 مليون ريال لناديي القادسية والاتفاق قيمة الصفقة المالية لانتقال الثنائي هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى صفوفه.

وتُمني الإدارة الاتحادية النفس بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم للقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، والحصول على المكافأة التي تصل إلى 24 مليون ريال، لمساعدتها في حل الأزمات المالية التي تُعاني منها.

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