الفيصلي يُعطل الشباب بتعادل إيجابي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الفيصلي، في إطار مواجهات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الشباب ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة الشباب ضد الفيصلي التي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان بشكل سريع، وتمكن عنابي سدير من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق فقط، حيث انطلق أحمد أشرف وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك الليوث.

وضغط الفريقان بعد هدف أشرف، بحثًا عن هز الشباك، قبل أن ينجح البرتغالي فابيو مارتينيز في تسجيل التعادل عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالله الحمدان، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الفيصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط عنابي سدير وتمكن جوليو تفاريس من تسجيل الهدف الثاني في شباك الليوث، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليُخيم التعادل على نتيجة المباراة.

واكتفى الليوث بنقطة واحدة ليُهدر فرصة تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد الفيصلي إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

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