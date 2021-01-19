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القادسية يتقدم على الفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
عن طريق تسديدة قوية من الدوسري

القادسية يتقدم على الفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2021/01/19
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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القادسية يتقدم على الفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان اللاعبون يحتفلون بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 القادسية ضد الفتح
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة القادسية ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق القدساوي بهدف نظيف.

 

القادسية ضد الفتح

وبدأت مباراة القادسية ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في هز الشباك عند الدقيقة 29.

ونجح خليفة الدوسري في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وضغط النموذجي بحثًا عن التعديل، ولكنه لم ينجح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القدساوي بهدف دون رد.

القادسية
اللاعبون يحتفلون بالهدف

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق القدساوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.


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