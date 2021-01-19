القادسية يتقدم على الفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة القادسية ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق القدساوي بهدف نظيف.

د29’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@qadisiyah1967⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق خليفة الدوسري#القادسية_الفتح pic.twitter.com/oKwCzgGTUL — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 19, 2021

القادسية ضد الفتح

وبدأت مباراة القادسية ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في هز الشباك عند الدقيقة 29.

ونجح خليفة الدوسري في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وضغط النموذجي بحثًا عن التعديل، ولكنه لم ينجح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القدساوي بهدف دون رد.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق القدساوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

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