القادسية يسعى لحل أزمته مع النصر وديًا

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي القادسية لحل أزمتها مع النصر بشأن قيمة بقية مستحقات صفقة انتقال لاعبه خالد الغنام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل ودي.

القادسية يُخاطب النصر وديًا

وكان نادي النصر قد تعاقد مع خالد الغنام في يناير 2020، بعقد يمتد لـ5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وبات اللاعب من العناصر الأساسية في تشكيلة العالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكرت مصادر في نادي القادسية: “الإدارة تخاطبت بشكل ودي مع نظيرتها في النصر، من أجل تسديد الدفعة الثانية والأخيرة من انتقال خالد الغنام قبل نحو العام، قبل اللجوء إلى الطرق القانونية من أجل تحصيل المبلغ، كما حصل مع الاتحاد بشأن انتقال هارون كمارا”.

وأضاف: “إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، وعدت بالعمل على تسديد المبلغ، ووضعه ضمن الأولويات في تسديد الصفقات، خصوصاً أن العلاقة بين الناديين ودية، وإن كان المشرف العام على فريق النصر عبد الرحمن الحلافي، ورئيس القادسية السابق مساعد الزامل، الذي أنهى معه الصفقة، قد رحلا بالاستقالة من منصبيهما في الناديين”.

وتابعت المصادر الخاصة لـ”الشرق الأوسط”: “إدارة القادسية تسعى لحفظ العلاقة الودية مع الأندية السعودية كافة من خلال المفاوضات الودية، لتحصيل حقوقها المالية من انتقال بعض لاعبيها لأندية أخرى، خاصة أن هناك رغبة في عقد صفقات شتوية لدعم الفريق، الذي يقدم مستويات جيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي عاد إليه مجدداً”.

دوري محمد بن سلمان

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مستوى جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة في مثلها، والتعادل 4 مرات.

على الجانب الآخر، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من الفوز في 6 مباريات والخسارة في مثلها، والتعادل في مباراتين فقط.

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