القادسية يغلق مرافق النادي 10 أيام بسبب كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غلق بعض مرافق النادي؛ بسبب ظهور حالات كورونا بين لاعبي فئة البراعم.

القادسية يغلق بعض مرافقه:

وجاء بيان القادسية كالتالي: “إشارة إلى الأخبار المتداولة عن إيقاف أنشطة النادي لمدة 10 أيام، تؤكد إدارة المخاطر بالنادي أنها ومن باب الشفافية والحرص على كافة منسوبي ومرتادي النادي فإنه سيتم إغلاق بعض المرافقة عدة أيام”.

وتابع البيان: “وذلك للتعقيم من قبل إحدى الشركات المتخصصة، بعد ظهور عدة حالات بين لاعبي فئة البراعم تحت 13 عامًا، وتؤكد إدارة المخاطر أن الإيقاف سوف يشمل الأنشطة الترفيهية والمدارس والأكاديميات فقط مع استمرار كافة الأنشطة التنافسية تحت إجراءات صحية مشددة”.

وفي ختام بيان القادسية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء: “وتشير إدارة المخاطر بالنادي إلى أن فريقًا طبيًّا من وزارة الصحة قام بزيارة النادي وثمن الإجراءات الاحترازية التي يُنفذها النادي”.

دوري محمد بن سلمان بدون جماهير:

وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف المسابقات الرياضية بجميع أنحاء العالم لعدة أشهر العام الماضي، قبل أن تُستأنف البطولات مرة أخرى شهر أغسطس الماضي، واستُكملت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي وانطلق الموسم الحالي بدون جماهير، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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