القادسية يقلب الطاولة ويتعادل مع أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد القادسية في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أبها يتقدم بثنائية

وبدأت مباراة أبها ضد القادسية التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك عند الدقيقة 12، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط أصحاب الأرض بقوة، وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، صالح العمري من فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز شباك الفريق القدساوي عند الدقيقة 20.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة أبها ضد القادسية بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

القادسية يقلب الطاولة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق القدساوي واحتسب الحكم ركلة جزاء له بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها حسن العمري بنجاح عند الدقيقة 50، قبل أن يسجل كارلوس أندريا هدف التعادل بعد متابعته لتصدي حارس مرمى أبها، ليهز الشباك عند الدقيقة 58.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسجل كارلوس ستراندبيرج هدفًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للاعب ستراندبيرج في الدقيقة 86، وسددها اللاعب ذاته، إلا أن حارس مرمى الفريق القدساوي فيصل مسرحي نجح في التصدي لها، لتنتهي مباراة أبها ضد القادسية بالتعادل الإيجابي.

وبعد مباراة اليوم، رفع أبها رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق القدساوي صاحب المركز التاسع.

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