القادسية يُعزز هجومه بالنيجيري ليك جيمس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي القادسية عن تعاقده رسميًا مع المهاجم النيجيري ليك جيمس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ليك جيمس يدعم القادسية

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة حسمت صفقة النيجيري ليك جيمس صاحب الـ28 عامًا، قادمًا من مولده النرويجي؛ ليكون أولى صفقات الفريق القدساوي في الميركاتو الشتوي.

ويتميز ليك جيمس بالسرعة وقوة البنيان ويُجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين، وبدأ مسيرته في نيجيريا من خلال نادي بريد بويز إف سي قبل أن يرحل منه عام 2012، ويحترف في أوليسوند النرويجي.

وانتقل المهاجم النيجيري بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بكين الصيني من عام 2016 وحتى 2017، ومنه إلى مولده النرويجي من 2018 وحتى 2020، قبل أن ينضم إلى القادسية رسميًا اليوم.

وشارك جيمس مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ونجح في إحراز 24 هدفًا خلال 38 مباراة خاضها في 2019، فيما وصل عدد أهدافه في 50 لقاء آخر موسمين إلى 30 هدفًا، و6 تمريرات حاسمة.

الفريق القدساوي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأنهى منافسات الدور الأول بتعادل إيجابي ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق القدساوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل والخسارة في مثلها.

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