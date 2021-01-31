القبض على خلية تجسس حوثية نسائية بحوزتها قائمة اغتيالات

المواطن - متابعة

قبض الأمن اليمني، اليوم السبت، على خلية تجسس من ميليشيا الحوثي في مأرب مكونة من 8 نساء.

قائمة اغتيالات:

وقالت مصادر أمنية: إنه تم العثور على ألغام وأجهزة تحديد مواقع وقائمة اغتيالات مع خلية التجسس في مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أتلفت اليوم 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

ألغام حوثية:

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الألغام التي تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين في مدينة حرض.

وزرعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.

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