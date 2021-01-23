القبض على قائد مركبة صدم سيارة شاب من أصحاب الهمم

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر” ردًّا على رسالة مغرد نشر صورة للمركبة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

تفاصيل حادث التصادم:

وقال المغرد، في رسالته: إن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه.

وقال المغرد في رسالته: “هذه الشريحة من أبناء المجتمع غاليين علينا جميعهم”.

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