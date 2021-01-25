المواطن - الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في المملكة.

وسجلت محطة القريات صفر درجة مئوية فجر اليوم الأحد، بينما سجلت طريف درجتين مئويتين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في عرعر إلى 3.7 درجة مئوية، فيما بلغت في مطار الملك خالد بالرياض 7.5 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة الصغرى في عرفات 21 درجة مئوية، فيما كانت في جازان 21.1 درجة مئوية، ووصلت إلى أعلى مستوياتها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتسجل 22.3 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمةً جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

درجات الحرارة

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من مكة والقنفذة 32 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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