القصة الكاملة وراء خروج نجم الاتحاد السابق من مباراة بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب البرازيلي واندرسون فالديفيا نجم الاتحاد السابق، ولاعب نادي أفاي البرازيلي حاليًا، لموقف غريب بسبب مسحة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة Evening Standard البريطانية إن اللاعب فالديفيا خرج من مباراة فريقه أفاي ضد نادي سي إس إيه في الدوري البرازيلي بالدرجة الثانية، وكان ذلك بين الشوطين بسبب وصول إفادة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تُفيد بأن اللاعب فالديفيا مصاب بفيروس كورونا المستجد.

ورد نادي أفاي ببيان على ما حدث ليؤكد أن المدرب اضطر لاستبدال اللاعب فالديفيا وإخراجه من المباراة قبل انطلاق شوطها الثاني بسبب إفادة اتحاد القدم البرازيلي بأن لاعب العميد السابق مصاب بفيروس كورونا.

مدرب أفاي يعلق على واقعة نجم الاتحاد السابق

وعلق المدرب كلاوديني أوليفيرا مدرب نادي أفاي على ما حدث مع اللاعب فالديفيا قائلًا:” إنه أمر عجيب كيف تظهر مسحة كورونا خلال ساعات وبهذه السرعة، هل من المعقول أن يدخل اللاعب المباراة بعد أن قام بعمل المسحة في وقت متأخر، والمختبر الذي أجرى فيه المسحة أكد أن النتيجة ستظهر متأخرًا، ثم نُفاجئ بأن نتيجة المسحة ظهرت ونحن في أرضية الملعب، هذا شيء عجيب وما يجعلني مندهشًا أن النتيجة ظهرت بسرعة عكس ما قاله المختبر”.

فترة قصيرة لـ فالديفيا مع العميد

وكان اللاعب البرازيلي فالديفيا صاحب الـ26 عامًا انضم لنادي الاتحاد لفترة قصيرة من يوليو 2018 حتى ديسمبر من العام ذاته، حيث مكث في الدوري السعودي لمدة 5 أشهر قبل أن يتم الاستغناء عنه من قبل إدارة العميد.

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