القطرة من هذا السائل بـ130 دولارًا واللتر بملايين!

المواطن - متابعة

إلى جانب كونه أحد أخطر الحيوانات على وجه الأرض، فإن سم العقرب الذي ينتمي لفصيلة تسمى بـ”مطارد الموت”، يعد أغلى سائل في العالم.

ويبلغ ثمن الجالون الواحد من سم العقرب 39 مليون دولار (الجالون يساوي حوالي 3.8 لتر)، أي أن الحصول على قطرة واحدة ستكلف 130 دولارًا.

ويعود السعر الباهظ للسائل إلى صعوبة الحصول على العقارب نفسها، كذلك عملية استخلاص السم منها، إذ يمكن الحصول على ميليجرام واحد فقط من كل عقرب.

ولجمع جالون من السم، استخلاص السائل من 2.64 مليون عقرب، وفق ما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “بيزنس إنسايدر”.

ويقول خبراء في عالم الحيوان: إن لدغة “مطارد الموت” مؤلمة أكثر بمائة مرة من لسعة نحلة، علمًا أن سمها يستخدم في تطوير عدد من الأدوية.

فعلى سبيل المثال يرتبط مركب “الكلوروتوكسينات” بالخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، الأمر الذي يساهم في تحديد حجم الأورام الخبيثة وموقعها بدقة.

كما استخدم سم العقارب سابقًا في محاربة الملاريا، وتم تجريبه مع الفئران لعلاج أمراض العظام، على أمل أن تكشف النتائج عن حلول مستقبلية لأمراض خطيرة تصيب البشر.

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