القوس: قبل السوبر الهلال جاهز والنصر “مليان مشاكل”

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي بتال القوس أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهز لمباراة كأس السوبر السعودي، فيما يُعاني النصر من مشاكل عديدة.

الهلال جاهز والنصر يُعاني

وقال القوس: “قبل السوبر.. الهلال جاهز تمامًا ولا يعاني إلا من اختلال بسيط في النوتة.. النصر مليان مشاكل.. وما خفي أكثر مما ظهر.. ولكن.. تاريخيًا هذه هي حال النصر غالبًا ونادرًا ما يستقر”.

وتابع بتال القوس تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الرهان في الهلال على كل شيء.. الرهان في النصر على كبرياء لاعبين وخبرة عبد الغني في مثل هذه المواقف”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “قبل السوبر.. آمال كبيرة تعلق على هذه المباراة لإعادة الإثارة والقوة الفنية للموسم بعد دور أول مخيب للآمال في مستوياته الفنية وفي أداء الحكام وغرفة VAR”.

كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تُقام الهلال والنصر، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في كأس السوبر السعودي والذي تم تغيير مسماه في نسخة عام 2021، بعد توقيع اتحاد الكرة لاتفاقية مع شركة مياه بيرين.

واستقرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على حكم كأس بيرين للسوبر السعودي، حيث سيُدير اللقاء الحكم الإيطالي الدولي دانيلي أورستو الذي تولى إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

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