المدخنون الأكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الخطيرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت دراسة جديدة، أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التدخين يضاعف من خطر الإصابة بحالة شديدة من فيروس كورونا والحاجة إلى دخول المستشفى.

ويقدم البحث أول دليل قاطع، استنادًا إلى بيانات من العالم الحقيقي، على أن كونك مدخنًا يعرض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض شديدة أكثر من غير المدخنين.

المدخنون في خطر كبير:

ووجدت الدراسة أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 14 في المائة للإصابة بالأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا: الحمى والسعال المستمر وضيق التنفس، وأيضًا معرضون بنسبة 50 في المائة لخطر الإصابة بأكثر من عشرة أعراض في وقت واحد- بما في ذلك السعال والحمى وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والإسهال والتعب والارتباك أو آلام العضلات- مقارنة بمن لا يدخنون.

ويعتقد الخبراء أن ظهور عدد لا يحصى من الأعراض غالبًا ما يكون مؤشرًا على وجود عدوى أكثر شدة.

وبالنظر إلى أن عقودًا من البحث، وجد أن تدخين التبغ يزيد من خطر الإصابة بأمراض مميتة مثل سرطان الرئة والسكتات الدماغية والسكري، ولكن مع تقدم الوباء، ظهرت أبحاث جديدة تظهر أن المدخنين الذين يصابون بفيروس كورونا هم أكثر عرضة لرؤية مرضهم يتطور بسرعة ويؤدي إلى الوفاة.

شارك الخبر