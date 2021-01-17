المدرب المؤقت يُنقذ النصر والشباب بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح شعار المدرب المؤقت في إنقاذ النصر والشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن حقق المدرب المؤقت في الناديين نتائج إيجابية مؤخرًا في بطولة الدوري.

النصر ينتفض ويصعد للمركز العاشر

وكانت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت عينت المدرب الكرواتي ألين هورفات في شهر ديسمبر الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث تمكن من قيادة أصفر العاصمة للفوز على الفيصلي والعين والرائد في الدوري ليصعد بالعالمي من مراكز الهبوط إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

كذلك رفعت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان الشعار ذاته، وعينت المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز لتدريب الفريق الكروي الأول بعد إقالة المدرب البرتغالي كايشينا، ليقود هيرنانديز الفريق الشبابي للفوز على الاتفاق والعين في الدوري بأداء مميز للغاية، جعل الفريق متواجدًا بالمركز الثاني ومنافسًا لنادي الهلال على اللقب.

رئيس الشباب يحسم مصير هيرنانديز

وكان خالد البلطان تحدث أمس السبت عن مصير المدرب كارلوس هيرنانديز مع الفريق قائلًا : “هيرنانديز سيستمر مع الفريق لنهاية الموسم ولكن القرار ليس نهائيًّا وقد تتم مراجعته في أي وقت”.

يذكر أن المدرب كايشينا كان قد غادر الرياض بعد أن حصل على باقي مستحقاته المالية من إدارة خالد البلطان بعد أن تمت إقالته عقب توديع البطولة العربية من دور نصف النهائي.

وسيواجه النصر فريق الوحدة بالجولة الـ14 من دوري المحترفين، بينما يلعب الشباب مع فريق الفيصلي بعد غد الثلاثاء في الجولة ذاتها.

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