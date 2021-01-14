المدني يحذر: أمطار رعدية تستمر حتى السبت

المواطن - واس

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني من الجميع أخذ الحيطة وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم حتى يوم السبت 6/3/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والجوف، وتبوك ).

سيول:

بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

كما دعت إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان والظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

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