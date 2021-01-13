المراكز الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تلقح آلاف الأشخاص

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تقوم المراكز الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتلقيح آلاف الأشخاص ضد فيروس كورونا، في تحدٍّ للإرشادات الحكومية والفيدرالية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، استنادًا لصحيفة نيويورك تايمز أن المستشفيات التابعة لجامعة هارفارد وجامعة كولومبيا وجامعة نيويورك وجامعة فاندربيلت أعطت للمسؤولين والخريجين الشباب وتقنيي المختبرات أول ضربات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

تلقيح الآلاف:

ومع ذلك، لا يزال الملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والأمريكيين المسنين في دور رعاية المسنين ينتظرون طلقاتهم، وفقًا لتوصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

على الرغم من الاقتراحات لتوسيع بعض المعايير الخاصة بمن يتأهل للعمل في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، لم يتوقع الكثيرون أن يتم تلقيح الشباب الأصحاء مقارنة بمن هم في خطر أعلى.

ويقول خبراء الصحة العامة: إنه من المحتمل وجود مئات المؤسسات الخاصة والعامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لا مكان للمحسوبية:

وقالت روث فادن، أخصائية أخلاقيات علم الأحياء بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، لصحيفة التايمز: “لا مكان للمحسوبية والصلات في طرح هذا اللقاح”.

وعندما أصدرت لجنة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصياتها لأول مرة، فقط العاملون في الخطوط الأمامية والمقيمون في دور رعاية المسنين والموظفين.

تم توسيع هذا لاحقًا ليشمل أي أطباء أو ممرضات أو غيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتفاعلون مع المرضى، والمعروفين باسم الواجهة الأمامية.

وذكرت صحيفة التايمز أن المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، في ناشفيل، تينيسي، قد طلب من جميع الموظفين التسجيل للحصول على موعد لقاح.

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