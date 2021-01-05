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المركز الإعلامي لـ قمة العلا : 55 إعلاميًا يمثلون 36 وسيلة محلية وعالمية

المركز الإعلامي لـ قمة العلا : 55 إعلاميًا يمثلون 36 وسيلة محلية وعالمية

2021/01/05
الساعة 6:34 مساءً
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المركز الإعلامي لـ قمة العلا : 55 إعلاميًا يمثلون 36 وسيلة محلية وعالمية
المواطن - واس

استحوذت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا على اهتمام وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية, وواكبتها بالمتابعة والتحليل والتغطية.
وهيأت وزارة الإعلام مركزاً إعلامياً للقمة، بمشاركة أكثر من 55 إعلامياً يمثلون 36 وسيلة إعلامية محلية وعالمية، إلى جانب منصة إلكترونية ينشر من خلالها المحتوى الإعلامي للوكالات والمؤسسات الإعلامية.

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية1

مما يذكر أن وكالة الأنباء السعودية أطلقت عبر موقعها الإلكتروني أيقونة خاصة لمواكبة أعمال القمة، على مستوى الأخبار والتقارير ذات العلاقة بهذا الحدث المهم, إلى جانب تقديم الوسائط المتنوعة بجودة عالية, من خلال الرابط (https://bit.ly/3rTSR6m).

المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية2 المركز الإعلامي للقمة الخليجية في العلا يواكب الحدث بتقنيات عالية3 قمة العلا


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