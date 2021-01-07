المرور يحدد الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارات

المواطن - الرياض

حددت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يجب فيها على قائد المركبة إضاءة مصابيح السيارة.

وأوضحت أن إضاءة المصابيح تكون نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية، ويتم استخدام أنوار التلاقي “النور المنخفض”.

الحالات التي يجب فيها على قائد المركبة إضاءة مصابيحها. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/yWpPpSfODc — المرور السعودي (@eMoroor) January 6, 2021

وتابع المرور، أن المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب يتم استخدامها فقط في حال وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.

وأضافت أن الاستخدام يكون أيضًا أثناء السير ليلًا على أي طريق مجهزة بإنارة عامة أو غير مجهزة.

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