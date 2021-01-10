المريسل ينشر صورة لـ سلمان الفرج في حفل زواج ويُعلق عليها

المواطن - محمد سمعه

نشر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، صورة حديثة لـ سلمان الفرج قائد الهلال حيث حضر الأخير حفل زواج أحد أصدقائه.

سلمان الفرج غاب عن مواجهة الباطن بسبب الإنفلونزا

وعلق المريسل على الصورة بشكل مثير للجدل قائلًا: ” الحمد لله على سلامة الكابتن الفرج الذي لم يستطع مرافقة بعثة الأزرق لمواجهة الباطن، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بسبب إصابته بالإنفلونزا، حسب تأكيدات بعض المصادر الإعلامية حيث شوهد أمس السبت في حفل زواج أحد أصدقائه”.

وجاء تعليق المريسل كعتاب لقائد الهلال بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية إضافة لتواجده في تجمعات وعدم الحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

والتقط الفرج صورة تذكارية مع وليد عبدالله حارس النصر وبعض ممن حضروا حفل الزواج.

الهلاليون يترقبون تجديد عقد الفرج

يذكر أن الجماهير الهلالية تترقب خلال الفترة المقبلة، تجديد عقد الفرج مع أزرق العاصمة، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة.

وكان اسم سلمان الفرج ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر في الفترة الأخيرة، ولكن هذا الأمر مُستبعد بالفترة الحالية كون النصر ممنوعًا من قيد أي صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجوهرة المشعة في جدة.

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