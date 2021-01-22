المسند : درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا الأحد

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

تبدأ الكتلة الباردة القادمة من خارج السعودية تأخذ من طابع أرضنا الدافئة؛ فترتفع حرارتها بالتدريج بدءًا من يوم الأحد المقبل إن شاء الله.

وفي وقت سابق نشر المسند، بيانات حول درجة الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها اليوم في عدد من المدن السعودية، والتي أظهرت تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في 3 مدن سعودية.

وسجلت طريف 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت القريات 1.4 تحت الصفر، بينما كانت درجة الحرارة في رفحاء 1.3 تحت الصفر، ووصلت في عرعر إلى درجة واحدة تحت الصفر.

درجة الحرارة العظمى

أما عن درجة الحرارة العظمى التي تم رصدها ظهر اليوم في عدد من المدن السعودية فقد أظهرت أن جدة هي أعلى المدن السعودية تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم عند 35.5 مئوية فيما سجلت جيزان 31.3 درجة وشرورة 30 درجة ونجران 28.

أما أدنى درجات الحرارة العظمى فكانت في طريف والقريات التي سجلت 8 و 9.6 درجات للعظمى على التوالي.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وخليص، ورابغ، وبحرة، والجموم.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصرًا.

غبار وتدني الرؤية

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصرًا.

تنبيه من طقس المدينة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وجاءت درجات الحرارة في باقي المدن السعودية كما يلي:

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