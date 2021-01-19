المسند: هذه المدينة سجلت صفر درجة مئوية صباح اليوم

المواطن - الرياض

كشف أستاذ الجغرافيا والمناخ، بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، عن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم (الثلاثاء) بالمملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن درجة الحرارة بلغت أدنى مستوياتها في محطة القريات، لتبلغ صفراً درجة مئوية، فيما شهدت أعلى مستوياتها في جازان وسجلت 21.9 درجة مئوية.

وسجلت منطقة طريف درجتين مئويتين، فيما كانت درجة الحرارة في تبوك 2.6 درجة مئوية.

فيما بلغت درجة الحرارة في مدن نجران والعلا والدوادمي والقصيم 8 درجات مئوية، وسجلت المدينة المنورة 11 درجة مئوية.

أما درجة الحرارة المسجلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فكانت فجر اليوم 17 درجة مئوية، وفي مطار الملك خالد بالرياض 9.5 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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