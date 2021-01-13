المشاجرة بين الوالدين قد تتسبب في مشاكل عقلية بين الأطفال

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حذرت دراسة من أن مشاكل الصحة العقلية أكثر احتمالًا لدى الأطفال الذين يرون والديهم المطلقين يتشاجرون لأن لديهم “خوفًا من الهجر”.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، قام باحثون من الولايات المتحدة بمسح 559 طفلًا- تتراوح أعمار كل منهم بين 9 و18 عامًا- حول تعرضهم للصراع الأبوي ومشاعرهم تجاهه.

آثار المشاجرة بين الوالدين:

ووجد الفريق أن الأطفال الذين وقعوا في مرمى نيران زواج فاشل هم أكثر ضعفًا عقليًّا، خاصة إذا كانت لديهم علاقة وثيقة مع والدهم.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، تم الطلاق 108421 زوجًا في المملكة المتحدة في عام 2019 حوالي 19 في المائة زيادة عن العام السابق.

وتابعت الدراسة قائلة: “إن الصلة بين التعرض للنزاع بين الوالدين ومشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال راسخة في جميع أنواع الأسرة، سواء كانت متزوجة أو متعاشرة أو منفصلة أو مطلقة”.

وارتبط هذا الشعور بمشاكل الصحة العقلية المستقبلية بالنسبة للأطفال، خاصة لأولئك الذين لديهم علاقات قوية مع آبائهم.

ووجدت دراسات سابقة أن الأطفال يرون أن والديهم يتقاتلون على أنه تهديد، غالبًا ما يجعلهم يتساءلون عما إذا كانت أسرهم ستنفصل.

في دراستهم، أجرى البروفيسور أوهارا وزملاؤه استطلاعًا على 559 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عامًا حول تعرضهم للنزاع الزوجي، وتحديدًا ما إذا كان والدوهم قد تشاجروا أمامهم، أو تحدثوا بشكل سيئ عن الوالد الآخر أو طلبوا منهم نقل الرسائل.

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