المعلم علي آل مشهور الشواطي في ذمة الله

المواطن- فهد القحطاني – أحد رفيدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى المعلم علي بن عبدالله آل مشهور الشواطي أحد منسوبي التعليم بمنطقة عسير على إثر حادث سير وقع مساء أمس بمنطقة جازان.

وتم نقله إلى محافظة أحد رفيدة مسقط رأسه والصلاة عليه بعد ظهر اليوم بجامع ابن صمان ودفنه بمقبرة لزمة آل الشواط.

” المواطن ” تتقدم بأحرّ التعازي لأسرة آل مشهور ولأفراد قبيلته آل الشواط في فقيدهم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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