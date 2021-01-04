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المعلم علي آل مشهور الشواطي في ذمة الله
إثر حادث سير مساء أمس بجازان

المعلم علي آل مشهور الشواطي في ذمة الله

2021/01/04
الساعة 7:46 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, آخر الاخبار, المجتمع
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المعلم علي آل مشهور الشواطي في ذمة الله
المواطن- فهد القحطاني – أحد رفيدة

انتقل إلى رحمة الله تعالى المعلم علي بن عبدالله آل مشهور الشواطي أحد منسوبي التعليم بمنطقة عسير على إثر حادث سير وقع مساء أمس بمنطقة جازان.

وتم نقله إلى محافظة أحد رفيدة مسقط رأسه والصلاة عليه بعد ظهر اليوم بجامع ابن صمان ودفنه بمقبرة لزمة آل الشواط.

المواطن ” تتقدم بأحرّ التعازي لأسرة آل مشهور ولأفراد قبيلته آل الشواط في فقيدهم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.


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    ‎تعليق واحد

    1. سلطان الوهابي

      الحمد لله أولاً وأخيراً .. الحمد لله على كل حال ..رحمك الله يا أبا عبدالله وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة نعم الصديق والجليس والونيس .. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعوووووون …

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