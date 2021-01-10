المعيوف والعليان يُشاركان والطريس يغيب عن الهلال

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، اليوم الأحد، عودة حارس المرمى عبدالله المعيوف والنجم مدالله العليان.

المعيوف والعليان يعودان:

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف ومدالله العليان شاركا في التدريبات، بعدما أنهيا برنامجيهما التأهيليين، عقب غيابهما الفترة الماضية بسبب الإصابة، لتتأكد جاهزيتهما.

على الجانب الآخر، أدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فواز الطريس جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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