المفوضية الأوروبية تطلب توضيحات من فايزر حول تأخر إمدادات اللقاح

المواطن - متابعة

طلبت المفوضية الأوروبية من شركة فايزر توضيحًا حول سبب التأخر في توفير لقاح كورونا للدول التي تعاقدت عليه في موعدها المتفق عليه.

تأخر إمدادات لقاح فايزر

وكانت عدة دول من بينها السعودية أعلنت إعادة جدولة الحصول على لقاح كورونا بعد توقف إمدادات اللقاح من الشركة المنتجة التي بدورها قالت إنها أوقفت عملية الإنتاج مؤقتًا للتوسع في خطوط الإنتاج لتلبية الطلب عليه.

وكان لقاح كورونا من إنتاج شركة فايزر بيونتيك قد حصل على اعتماد في العديد من الدول وبدأت قرابة 40 دولة حول العالم في استخدامه كلقاح أساسي للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أكدت أن كل من حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا سيحصل على الجرعة الثانية في موعدها الذي تم تحديده له سلفًا.

ونقلت ” العربية نت ” أمس عن الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د. عبدالله عسيري القول إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار الفيروس المتحور.

وقال عسيري “نقوم حاليًا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط”، وذلك بسبب تأخر شركة فايزر في التوريد، مشيرًا إلى أن عددًا من اللقاحات تحت الدراسة والاعتماد من قبل هيئة الغذاء والدواء.

تأجيل الجرعة الأولى فقط وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق. وقال متحدث الصحة إنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي. وكانت وزارة الصحة أعلنت إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

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