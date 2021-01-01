الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بفوزه بانتخابات الرئاسة

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب الملك سلمان عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين .

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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