الملك سلمان ومحمد بن سلمان يهنئان الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب الملك سلمان، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لفخامته، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن لا يريه أي سوء، إنه سميع مجيب.

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