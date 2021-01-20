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الممرضة أسرار تروي لـ”المواطن” قصة إنقاذ طفلتين على شاطئ بيش
رجلان من حرس الحدود قاما بمساعدتها في العملية

الممرضة أسرار تروي لـ”المواطن” قصة إنقاذ طفلتين على شاطئ بيش

2021/01/20
الساعة 12:10 صباحًا
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الممرضة أسرار تروي لـ”المواطن” قصة إنقاذ طفلتين على شاطئ بيش
المواطن - حسن عسيري - أبها
العناوين الفرعية
1 شعوري لا يوصف:
2 تكريم أسرار:

روت الممرضة أسرار أبو راسين قصة إنقاذها الطفلتين بسملة (6 أعوام) ودعاء (5 أعوام) من الجنسية المصرية من الغرق في شاطئ بيش بمنطقة جازان بمساعدة حرس الحدود.

وقالت الممرضة أسرار في تصريحات إلى “المواطن“: إنها كانت في نزهة على كورنيش بيش، ولاحظت أثناء توثيقها للرحلة عبر جوالها سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وانتابها حينها شعور غريب فألقت بهاتفها المحمول وتوجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق، مؤكدة أنها تجيد السباحة.

وأضافت أن رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين من المياه، مضيفة أن نبض الطفلتين وتنفسهما عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي، وتم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

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شعوري لا يوصف:

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان لا يوصف، فعندي عاطفة الأمومة لم تتركني أترك الأطفال عندي طفلة، وكذلك مهنة التمريض علمتها أن تعمل في كل مكان مع الصغير والكبير، وتحمد الله أنها كانت سببًا بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذ الطفلتين، حيث كانت فرحتها لا توصف عندما سمعت أصوات الطفلتين وعودتهم للحياة من جديد، مؤكدة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة حيث تم التواصل مع الأم واستقبالها في منزلهم لكي تطمئن على صحتهما.

تكريم أسرار:

وقالت أسرار: إنها تلقت تكريم وفاء من الرجل الأول في صحة عسير مدير الشؤون الصحة بعسير خالد عايض عسيري، وشكرها بالنيابة عن وزير الصحة توفيق الربيعة وهذا اعتراف بدور الممرضة السعودية بأنها قادرة على ضرب المثل بنجاحها وتميزها في مهمتها.

 

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بسملة ودعاء


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