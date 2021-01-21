المياه ترد على مواطن يشكو ارتفاع الفاتورة رغم انقطاع الخدمة

المواطن - الرياض

ردت شركة المياه الوطنية، على أحد المتضررين من ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وقالت الشركة عبر حسابها بموقع تويتر، ردًا على مواطن تساءل بشأن كيفية تصرفه بشأن ارتفاع قيمة الفواتير عليه، رغم انقطاع المياه عن منزله، إن عليه فحص الشبكة الداخلية لمنزله للتأكد من أن ارتفاع قيمة فاتورته لا علاقة له باستهلاكه.

وجددت شركة المياه الوطنية التأكيد على أن العدادات الذكية مطابقة للمواصفات القياسية المطبقة في السعودية منذ 2010 وتخضع للعديد من الاختبارات.

وحول القراءة التقديرية للعدادات قالت الشركة إن هذه القراءة هي استثناء وليست القاعدة حيث إن أكثر من 90 % من الفواتير مبنية على قراءات فعلية، بينما كانت النسبة الباقية مبنية على القراءة التقديرية.

وأشارت إلى أن القراءة التقديرية هي قراءة مبنية على نظريات حسابية ومحكومة بمدخلات وأرقام محددة تأخذ في الاعتبار متوسط الاستهلاك في آخر 3 أشهر.