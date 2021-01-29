النساء الحوامل ينقلن الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا لأطفالهن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا قد يكون بإمكانهن إعطاء أجسام مضادة واقية لطفلهن الذي لم يولد بعد.

الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون في فيلادلفيا الأمريكية أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تنتقل إلى مشيمة الجنين إذا أصيبت الأم بالفيروس أثناء الحمل.

وتعتبر النتائج علامة جيدة للآباء المحتملين المعنيين، لكن الباحثين يقولون إنهم غير قادرين على التأكيد على وجه اليقين أن مولود الأم المصابة آمن تمامًا من فيروس كورونا؛ لأن العلم لا يزال يتطور.

النساء الحوامل وتأثير فيروس كورونا:

وبحثت الدراسة عن الأجسام المضادة في عينات دم الأم وكذلك دم الحبل السري- من المشيمة والحبل السري المرتبط بها- فور المخاض، وثبتت إصابة 83 امرأة من أصل 1471 امرأة في الدراسة، التي استمرت بين 9 إبريل و8 أغسطس من العام الماضي، بفيروس كورونا وتم العثور على أجسام مضادة في دم الحبل السري لـ72 امرأة، أي 87% من أطفالهن.

ووجد الباحثون أيضًا أن الطفل يرث المزيد من الأجسام المضادة إذا كان لدى الأم عدد كبير من الأجسام المضادة، في حين أن الأم التي لديها عدد قليل فقط من الخلايا المناعية ستنقل أقل لطفلها، كما يجب أيضًا أن يكون هناك وقت كافٍ بين إصابة الأم والولادة للأم لصنع نوع الأجسام المضادة التي تعبر المشيمة.

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