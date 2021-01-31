النصر السوبر أول فريق يُتوج باللقب مرتين على التوالي

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الكروي الأول في النصر، أول فريق مُتوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين على التوالي بعد أن حسم نسختي 2019 و 2020 لصالحه.

وكان العالمي فاز باللقب الأول له يوم 4 يناير 2020 بعد الفوز على نادي التعاون في الجوهرة المشعة بجدة، ثم حسم اللقب الثاني أمس السبت بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

النصر يُعادل لقبي الهلال

وعادل العالمي لقبي نادي الهلال ببطولة السوبر السعودي بعد الفوز أمس على الأزرق بثلاثية أحرزها كل من البرازيلي بيتروس واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سامي النجعي.

تعليق حمدالله بعد فوز العالمي بثلاثية

وفي وقت سابق، صرح المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، بعد الفوز على الهلال والتتويج بكأس السوبر السعودي أن العالمي تُوج باللقب بسبب الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، مشيدًا بجودته التي أعطت العدالة في المباراة للعالمي.

وتحدث حمدالله للقناة الرياضية السعودية بعد التتويج بلقب السوبر قائلًا: “بعد إسناد لقاء السوبر للحكم الإيطالي كنا واثقين من الفوز لأنه حكم يمتلك شخصية قوية، وتعيين الحكم الجيد أمر كان ينقصنا في مباريات الهلال”.

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