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النصر سيُصدر بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة مايكون ومارتينيز
اللاعب البرازيلي فسخ عقده مؤخرًا

النصر سيُصدر بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة مايكون ومارتينيز

2021/01/28
الساعة 1:44 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر سيُصدر بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة مايكون ومارتينيز مايكون وبيتي مارتينيز لاعبي النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 صورة من مايكون تقربه من مغادرة النصر:
2 النصر مطالب بدفع 6 ملايين و 900 ألف للاعب البرازيلي:

تحدثت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر بصدد إصدار بيان سيوضح من خلاله تفاصيل أزمة الثنائي البرازيلي مايكون والأرجنتيني بيتي مارتينيز مع الفريق الكروي الأول.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية: إن العالمي بصدد إصدار بيان تفصيلي عن أزمة الثنائي مع الفريق.

وفي وقت سابق، نشر اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع النصر، صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الجدل، وذلك بعد أن فسخ عقده مع أصفر العاصمة.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر أول أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

صورة من مايكون تقربه من مغادرة النصر:

ونشر اللاعب البرازيلي صورة له عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام” وهو ينظر بعيدًا وهو حزين في إشارة منه إلى نهاية رحلته مع العالمي والتفكير في الانضمام لنادٍ جديد.

وأوضح البرازيلي ريناتو وكيل أعمال لاعب النصر، خلال تصريحاته لـ صحيفة “الرياضية” أن المدافع البرازيلي لن يلعب مع النصر مجددًا ولن يشارك في مباراة السوبر السعودي يوم السبت.

النصر مطالب بدفع 6 ملايين و 900 ألف للاعب البرازيلي:

وأكد ريناتو على أنه تواصل مع إدارة النصر قبل 20 يومًا من الآن وطالبهم بضرورة دفع 6 ملايين و 900 ألف ريال قبل أن يُقرر اللاعب البرازيلي فسخ العقد بسبب عدم الرد على طلبه وطلب وكيل أعماله.

وأشار ريناتو إلى أنه يتواصل حاليًّا مع إدارة صفوان السويكت من أجل إقرار حل مؤقت يسمح بدفع 3 ملايين و450 ألف ريال، ثم يتم الاتفاق فيما بعد على كيفية سداد باقي المبلغ بحسب الصحيفة.

 


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