النصر سيُصدر بيانًا لتوضيح تفاصيل أزمة مايكون ومارتينيز

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر بصدد إصدار بيان سيوضح من خلاله تفاصيل أزمة الثنائي البرازيلي مايكون والأرجنتيني بيتي مارتينيز مع الفريق الكروي الأول.

#الديوانيه عبدالرحمن الحميدي :

حسب مصادرنا.. ادارة #النصر في صدد اصدار بيان خلال الساعات القادمة حول ما يخص #مايكون و #مارتينيز. pic.twitter.com/KDoDs81NrG — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 27, 2021

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية: إن العالمي بصدد إصدار بيان تفصيلي عن أزمة الثنائي مع الفريق.

وفي وقت سابق، نشر اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع النصر، صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الجدل، وذلك بعد أن فسخ عقده مع أصفر العاصمة.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر أول أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

صورة من مايكون تقربه من مغادرة النصر:

وأشار ريناتو إلى أنه يتواصل حاليًّا مع إدارة صفوان السويكت من أجل إقرار حل مؤقت يسمح بدفع 3 ملايين و450 ألف ريال، ثم يتم الاتفاق فيما بعد على كيفية سداد باقي المبلغ بحسب الصحيفة.

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