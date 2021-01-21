النصر يحسم مصير هورفات بهذا القرار بعد مباراة الهلال

المواطن - محمد سمعه

استقر نادي النصر برئاسة صفوان السويكت على تحديد مصير المدرب الكرواتي ألين هورفات بعد مواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الجاري.

ونجح هورفات في قيادة العالمي لتحقيق الانتصارات من جديد حيث حقق 4 انتصارات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتواجد الفريق حاليًا بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

وسيوقع هورفات على عقد تدريبه العالمي لمدة سنة كاملة عقب مباراة الهلال حيث سيتحول من مدرب مؤقت إلى دائم وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

راحة نفسية بين هورفات ولاعبي النصر

ويأتي هذا الأمر في ظل الراحة النفسية التي يشعر بها لاعبو العالمي مع المدرب هورفات وهو ما أكده اللاعب البرازيلي بيتروس بعد فوز النصر على الوحدة مساء أمس الأربعاء بثلاثية لهدف في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

هورفات قاد العالمي منذ ديسمبر الماضي

يذكر أن هورفات كان تولى تدريب العالمي في ديسمبر الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسبب سوء نتائج الفريق.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الاتحاد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام المباراة على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

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