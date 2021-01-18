النصر يستعد لمواجهة الوحدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه الكرواتي ألين هورفات، مساء أمس الأحد، الاستعداد لمواجهة الوحدة المقبلة.

النصر يبدأ استعداداته لمواجهة الوحدة:

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الرائد الماضية، بتمارين استرجاعية تواجدوا بعدها في النادي الصحي، وبدأت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري بسرعات مختلفة.

وطبق هورفات عددًا من الجمل التكتيكية للاعبين، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة أجراها المدرب الكرواتي على منتصف الملعب، على أن يُستكمل، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهة الوحدة.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه العالمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعبه “مرسول بارك” في الرياض، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والقادسية أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

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